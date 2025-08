Sozialleistungen: BSW-Fraktion: Kaum Geld für Geschiedene aus Härtefallfonds

Erfurt (dpa/th) - Nach Meinung der Thüringer BSW-Landtagsabgeordneten Sigrid Hupach hat der Härtefallfonds des Bundes für bedürftige Rentner durch starre Kriterien neue Ungerechtigkeit geschaffen. "Ich verstehe all jene, die das Gefühl haben, dass ihnen ein zweites Mal Unrecht widerfährt", erklärte die Rentenpolitikerin des BSW in Erfurt. Sie verwies auf in der DDR geschiedene Frauen. 1.005 von 1.351 gestellten Anträgen seien abgelehnt worden. Das habe eine Anfrage ergeben. Das sei eine Ablehnungsquote von 74 Prozent.