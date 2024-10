EU-Kommission droht mit Klage

Gleichwohl hat das bayerische Familiengeld auch schon für Streit gesorgt: So kündigte etwa die EU-Kommission im Juli an, Deutschland wegen mutmaßlich diskriminierender Familienleistungen in Bayern vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verklagen zu wollen. Hintergrund ist die Festlegung Bayerns, EU-Staatsangehörigen, deren Kinder in einem Mitgliedstaat leben, in dem die Lebenshaltungskosten geringer sind als in Bayern, eine niedrigere Leistung auszuzahlen. Darin sieht die EU-Kommission unter anderem eine Diskriminierung von mobilen Beschäftigten. Auch die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung hatten sich in der Vergangenheit wegen des Familiengeldes gestritten.