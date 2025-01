Bayreuth (dpa/lby) - In Bayern sind im vergangenen Jahr mehr als 93 Millionen Euro an Blindengeld geflossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als knapp 90 Millionen Euro ausgezahlt wurden, wie das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) mit Sitz in Bayreuth mitteilte. Das Geld ging 2024 an mehr als 14.600 Berechtigte, im Jahr zuvor waren es 14.473 Menschen, die einen Anspruch auf Blindengeld hatten. Allerdings stieg in den vergangenen Jahren auch die Höhe der Leistung an.