München (dpa/lby) - Die Stadt München muss angesichts der schwierigen Haushaltssituation ihre Ausgaben drastisch kürzen - auch im Sozialbereich. "Ich wünschte, es würde anders gehen, aber wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann droht München eine Haushaltssperre mit schwerwiegenden Folgen", begründete Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) der dpa. "Sämtliche freiwilligen Leistungen im Bereich Soziales, Kultur oder Klimaschutz wären dann von Streichung bedroht. Das gilt es unbedingt zu vermeiden."