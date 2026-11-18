Einschnitte quer durch den Sozialbereich

Einschnitte soll es unter anderem in der Kinder- und Jugendarbeit geben, aber auch bei der Förderung ambulanter Dienste und bei Angeboten für Fort- und Weiterbildung in der Pflege. "Hier hat München über Jahrzehnte wegweisende Arbeit geleistet und muss sich jetzt in Teilen stärker darauf verlassen, dass der Freistaat seine in weiten Teilen schon guten Förderprogramme ausbaut", sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner (SPD).