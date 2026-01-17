Jung: Bund interessiert sich nicht für Pflegekosten

Konkret prangerte er an, dass laut Gesetz die Sozialämter in den Städten und Gemeinden einspringen müssen, wenn alte Menschen den selbst zu tragenden Anteil ihrer Pflegekosten nicht bezahlen können. "Das Sozialamt ist heute die Regelfinanzierung bei der Pflege alter und kranker Menschen. Das muss sich ändern", verlangte er. Bundesweit gehe es dabei inzwischen um 5,1 Milliarden Euro an Pflegekosten, die die Kommunen tragen müssen. Die Summe steige mittlerweile um 17 Prozent pro Jahr. Aber der Bund interessiere sich nicht mehr für die Kosten, beklagte Jung. Es müsse wieder der Grundsatz gelten: Wer bestellt, bezahlt.