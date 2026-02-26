Anfang des Jahres 2025 sprach man im Hildburghäuser Sozialkaufhaus noch davon, dass es ums wirtschaftliche Überleben ginge. Das Thema zieht sich ohnehin wie ein roter Faden durch die Existenz der Einrichtung. Mehrfach haben die Eigentümer gewechselt. Mit P & S ist jetzt schon seit einigen Jahren ein erfahrenes Unternehmen an Bord. Und in diesem Jahr spricht man nun erstmals von großer Kontinuität bei den Arbeitsgelegenheiten, die einen wichtigen Teil der Arbeit darstellen.