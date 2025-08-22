Sozialhilfe: Mehr Menschen erhalten Hilfe zum Lebensunterhalt

Erfurt (dpa/th) - Es geht etwa um Geld für Bekleidung, fürs Heizen, oder auch fürs Essen: Die Zahl der Thüringer, die sich vorübergehend selbst solche fürs tägliche Leben nötige Ausgaben nicht leisten können, ist gestiegen. Rund 5.700 Menschen erhielten nach Angaben des Landesamts für Statistik Ende vergangenen Jahres die sogenannte Hilfe zum Lebensunterhalt. Das seien rund 230 mehr gewesen als ein Jahr zuvor.