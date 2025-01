Halle/Jena/Mannheim - Viele Menschen in Deutschland sind unzufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie - laut einer Studie besonders die Bevölkerung in Ostdeutschland. Knapp 40 Prozent der Befragten äußerten deutschlandweit eine Unzufriedenheit - in Ostdeutschland gar über die Hälfte (53 Prozent), wie aus dem sogenannten Deutschland-Monitor hervorgeht.