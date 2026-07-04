Soziales: Zahl der Rentner mit Sozialhilfe steigt

Mehr Frauen als Männer betroffen

Bundesweit erhalten 771.275 Rentnerinnen und Rentner aktuell Sozialhilfe. Das sind über 7.000 mehr als drei Monate zuvor, fast 30.000 mehr als vor einem Jahr und fast 180.000 mehr als vor vier Jahren, rechnete das BSW vor. Dabei seien deutlich mehr Frauen als Männer betroffen.