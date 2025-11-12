Soziales: Was bleibt den Eltern, wenn das Kinderstartgeld nicht kommt?

Gibt es noch Hoffnung auf eine zweite Rolle rückwärts?

Söder hat die Entscheidung als Grundsatzbeschluss dargestellt, weil die Stärkung des Kita-Systems für die Familien positivere Effekte habe als Direktzahlungen. Dennoch haben bereits am Tag nach der Bekanntgabe mehrere Bürgerinnen und Bürger Online-Petitionen gestartet, die teils großen Zuspruch fanden. Ob das aber etwas ändert, ist dahingestellt.

Wird die Geburtenrate durch die Entscheidung weiter sinken?

Eher nicht. Natürlich kann es am Tag danach noch keine wissenschaftliche Untersuchung dazu geben. Jedoch betont die Direktorin des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Katharina Spieß: "Grundsätzlich zeigen Studien, dass die Infrastruktur - gerade eine verlässliche Kinderbetreuung - auf Geburten stärker wirkt als Kindergeld oder andere finanzielle Transferzahlungen." Daher sei die Umverteilung in dieser Hinsicht richtig.

Allerdings hänge die Entscheidung für oder gegen ein Kind von vielen Faktoren ab und werde aktuell auch durch Sorgen und Unsicherheit durch internationale Entwicklungen beeinflusst.