Soziales Warum einige Tafeln in Bayern im Sommer zeitweise schließen

Was sagt der Landesverband zu Kritik?

Die Tafeln müssen beim Thema Sommerpause jedoch vor allem in sozialen Medien mit Kritik umgehen. "Ich finde es furchtbar, dass Organisationen, die sich derart um armutsbetroffene Menschen kümmern - 49 Wochen im Jahr -, teilweise so diffamierend beschimpft werden, wenn sie eine Pause einlegen", sagt Zilles vom Landesverband. Das sei für ihn unerträglich. "Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die in den sozialen Medien mit Kommentaren besonders gerne draufhauen, sich mal aktiv in einer sozialen Einrichtung einbringen. Das wäre gesünder."