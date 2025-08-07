Soziales Warum einige Tafeln in Bayern im Sommer zeitweise schließen

München/Bayreuth (dpa/lby) - In mehreren bayerischen Städten legen die Tafeln vorübergehend eine Sommerpause ein. Im August pausieren etwa die Einrichtungen in Bayreuth, Fürth, Erlangen, Augsburg, Ingolstadt und Neu-Ulm ihre Lebensmittel-Ausgaben, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa unter Tafeln in großen bayerischen Städten ergab. Tafeln in Städten wie München, Nürnberg, Würzburg, Schweinfurt und Passau gaben dagegen an, im Sommer geöffnet zu bleiben. "Armut und Not kennen keine Ferien", teilte die Münchner Tafel mit.