Soziales: Vor allem Rentnerhaushalte bekommen in Thüringen Wohngeld

Erfurt (dpa/th) - Mehr als die Hälfte der Thüringer Wohngeldempfänger im Jahr 2024 waren Rentner-Haushalte. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Robert Teske hervor. Demnach erhielten im Jahr 2024 rund 27.995 Haushalte, deren Haupteinkommensperson Rentner oder Pensionär ist, Wohngeld. In der Zahl sind nicht nur Altersrentner enthalten, sondern auch Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner, also Menschen, die diese Leistungen erhalten, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht oder nur eingeschränkt arbeiten können.