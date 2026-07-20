Soziales: Viele Kinder in Sachsen erhalten Teilhabe-Hilfe nicht

Gütersloh/Dresden (dpa/sn) - Bei vielen Kindern und Jugendlichen aus einkommensarmen Familien in Sachsen kommen finanzielle Hilfen für Freizeit und Bildung offenbar nicht an. Nach einer Analyse der Bertelsmann Stiftung wird besonders der monatliche Teilhabe-Betrag von 15 Euro für soziale und kulturelle Leistungen schlecht genutzt. Diesen erhalten in Sachsen nur 14,2 Prozent der anspruchsberechtigten 6- bis unter 15-Jährigen, die einen Anspruch auf die Unterstützung haben, weil sie Bürgergeld beziehen. Bei den 15- bis unter 18-Jährigen sind es sogar nur 8,1 Prozent.