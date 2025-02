Soziales "Vesperkirchen" in Bayern öffnen ihre Türen

In Schweinfurt öffnete am vorletzten Januarwochenende die erste "Vesperkirche" im Freistaat ihre Türen. Seit diesem Sonntag empfängt die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg Interessierte für eine gemeinsame Mahlzeit sowie Gottesdienste und Konzerte. Anfang Februar wird die St. Paul Kirche in Augsburg folgen, Mitte März kommen Kirchen in Coburg und Memmingen dazu.