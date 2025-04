Erfurt (dpa/th) - Ein Ausflug ins Schwimmbad, ein Kita-Platz für den Nachwuchs oder Informationen zum Mehrgenerationenwohnen: All das sollen Thüringer Familien künftig per App suchen können. Wie das aussieht, hat Thüringens Familienministerin Katharina Schenk (SPD) am Montag in Erfurt vorgestellt.