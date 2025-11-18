Passau (dpa/lby) - Star-Tenor Jonas Kaufmann hat die Bedeutung von Sport und Kultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft betont. Zugleich appellierte er an jeden einzelnen, sich zu engagieren. "Für mich ist Musik ein Schlüssel, um Menschen wieder näher zueinander zu bringen", sagte der 56-Jährige der "Passauer Neuen Presse". Doch er bringe sich auch auf anderen Ebenen ein. "Natürlich gibt es viele Möglichkeiten eines sozialen Engagements, und jeder, der es sich leisten kann, sollte ein solches in Erwägung ziehen."