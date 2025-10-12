Soziales Sparpaket für stabile Beiträge - Zu viele Krankschreibungen?

Berlin - Millionen Versicherte können nach langer Ungewissheit darauf hoffen, dass die Krankenkasse Anfang 2026 nicht schon wieder teurer wird. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will an diesem Mittwoch ein Sparpaket von zwei Milliarden Euro ins Kabinett bringen, das den Druck für Beitragsanhebungen herausnehmen soll. "Dann empfehlen wir, dass der Zusatzbeitrag stabil bleibt", sagte sie im ARD-"Bericht aus Berlin". Bremsen will sie vor allem Ausgaben für Kliniken. In der generellen Spardebatte bringen Ärzte lockerere Regeln ins Spiel, ab wann man eine Krankschreibung im Job braucht.