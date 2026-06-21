Soziales: Söder fordert Bürgergeld-Kürzung

"Ukrainer nicht mehr aus dem Bürgergeld mitfinanzieren"

Söder sagte weiter: "Es kann nicht sein, dass nach einer Reform die gleichen Beträge von 50 Milliarden stehen." Es müsse jetzt ein Rechtskreiswechsel organisiert werden, damit Ukrainer nicht mehr aus dem Bürgergeld und über das Bürgergeld mitfinanziert würden. Zudem verlangte er ein Gesetz, um die Bezahlkarte für Asylbewerber bundesweit durchzusetzen: "Bei der Migration müssen Rückführung und die freiwillige Ausreise erhöht werden, um die Kosten massiv zu senken. Das kann besonders über die Bezahlkarte gehen."