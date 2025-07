München (dpa/lby) - Rekordzahlen bei den Bahnhofsmissionen in Bayern: So viele Hilfesuchende wie noch nie wendeten sich im vergangenen Jahr an die Einrichtungen, wie der Verband IN VIA Bayern und das Diakonische Werk Bayern mitteilten. Knapp 566.000 Gästekontakte zählten die zwölf Stationen im Freistaat 2024 - "eine neue Höchstmarke".