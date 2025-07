Soziales: Mehr als jeder Dritte verdient in Vollzeit unter 3.500 Euro

Berlin (dpa/lby) - Mehr als ein Drittel aller Vollzeitbeschäftigten in Bayern verdient brutto weniger als 3.500 Euro. Dies geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf eine Anfrage des Linken-Politikers Dietmar Bartsch hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach verdienten zum Stichtag an Silvester 2023 exakt 17,8 Prozent aller sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten im Freistaat weniger als 2.750 Euro. Unter 3.500 Euro verdienten - die niedrigere Einkommensgruppe eingeschlossen - 38,0 Prozent. In Summe waren dies 3,85 Millionen Menschen.