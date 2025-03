Soziales: Leibiger: Zu wenig Behindertenbeiräte in Thüringer Kommunen

Aus einer aktuellen Antwort des Sozialministeriums auf eine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Katja Maurer geht hervor, dass Behindertenbeiträge in einem Dutzend Landkreise fehlen. In 5 von 17 Landkreisen gibt es solche Beiräte, außerdem in den fünf kreisfreien Städten.