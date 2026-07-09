Soziales Kohlrabi ernten, um Teil der Gesellschaft zu bleiben

Es geht nicht nur um die bloße Arbeit

Witkowski findet diese Struktur gut und wichtig – nicht unbedingt für sich, er habe ja gelernt, wie es läuft, aber für andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. "Wir haben hier mal eine junge Frau gehabt, gerade 19 Jahre, die wusste nicht, wie es läuft. Die hatte keinen Bock, die kam zu spät. Dann haben wir die hier mal zur Seite genommen und ihr erklärt, was wichtig ist. Später hat sie dann sogar einen Ausbildungsplatz gefunden."