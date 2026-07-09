Soziales Kohlrabi ernten, um Teil der Gesellschaft zu bleiben

Leipzig (dpa/sn) - André Witkowski war nicht immer langzeitarbeitslos. "Ich war eigentlich immer auf dem Bau", erzählt der 62-Jährige. Doch dann kam ihm die Gesundheit dazwischen: zweimal Krebs, Epilepsie und Gicht. Seitdem kann er nicht mehr arbeiten, zumindest nicht auf dem normalen Arbeitsmarkt. "Nur zu Hause rumsitzen will ich aber auch nicht", stellt Witkowski klar. Auch wenn es nur zwei Euro pro Stunde gibt, arbeitet er deshalb unter der Woche in einem sogenannten Tafelgarten. "So kann ich mir ein paar Mark dazuverdienen."