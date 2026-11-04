Soziales Jüngere sagen seltener "bitte" – sind aber nicht unhöflich

Berlin - Höfliche Menschen grüßen stets freundlich und sagen "bitte" und "danke" - so haben es die Älteren gelernt. Jüngere verwenden im Alltag dagegen seltener das sogenannte Zauberwort "bitte", greifen aber häufiger auf sprachliche Varianten wie "vielleicht" zurück. Daten eines Forschungsprojekts der Freien Universität Berlin und der Universität Bielefeld zeigen, dass 30-Jährige das Wort "bitte" nur bei jeder vierten ihrer Bitten tatsächlich aussprechen, 70-Jährige dagegen nahezu doppelt so häufig.