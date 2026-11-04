Soziales Jüngere sagen seltener "bitte" – sind aber nicht unhöflich

Siezen und "bitte" und "danke" könnten auch Laien leicht als höflich identifizieren. Laut Discher gibt es aber noch etliche weitere Wege, Höflichkeit auszudrücken - etwa durch die Verwendung des Konjunktivs ("Hättest du Zeit...?"), indirekte Formulierungen oder vorsichtige Fragen. So zeige sich ein Nord-Süd-Gefälle: Im Süden des deutschsprachigen Raums seien mehr Höflichkeitsmerkmale zu beobachten, und zwar auch in Kombination, wie Discher berichtet. Ein Beispiel sei: "Könnte ich bitte eventuell ganz kurz mal?"