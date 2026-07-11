Soziales: Fluch oder Segen? Wie die Rentenreform Thüringer betrifft

In Thüringen lebten im März dieses Jahres 9.510 Menschen von Grundsicherung im Alter, wie eine Anfrage des Bündnisses Sahra Wagenknecht beim Statistischen Bundesamt ergab. Das waren etwa 900 mehr als vor einem Jahr. Mehr als die Hälfte der Thüringer Wohngeldempfänger im Jahr 2025 waren Rentner-Haushalte. Nach Angaben des Landesamts für Statistik erhielten 29.070 Haushalte, deren Haupteinkommensperson Rentner oder Pensionär ist, Wohngeld.

Die Thüringer Linke-Sozialpolitikerin Katja Maurer hatte die Pläne der Rentenkommission scharf kritisiert und vor Sozialabbau gewarnt. "Wir machen keine Erhöhung des Eintrittsalters mit und auch eine Absenkung des Rentenniveaus nicht", hatte Maurer mitgeteilt.