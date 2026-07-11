Soziales: Fluch oder Segen? Wie die Rentenreform Thüringer betrifft

Erfurt (dpa/th) - Gebrochene Erwerbsbiografien, großer Niedriglohnsektor: Trotz struktureller Unterschiede zwischen Ost und West sieht Thüringens Ministerin Katharina Schenk die geplante Rentenreform als Chance. Der Vorschlag der Rentenkommission sei gut, weil er die erste Säule, also die gesetzliche Rente, stärke, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Für die Ostdeutschen sei er zentral, da viele auf die gesetzliche Rente angewiesen seien. Diese müsse stabil gehalten werden. Oppositionspolitiker warnen vor Sozialabbau.