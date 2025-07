Soziales: Fast 100.000 Anrufe bei Bayerns Krisentelefonen

München - In mehr als 100.000 Fällen haben Bayerns Krisendienste im vergangenen Jahr Menschen in seelischer Not zur Seite gestanden. Neben 97.816 Telefonaten führten die mobilen Einsatzteams der Krisendienste 3.834 persönliche Kriseninterventionen durch, teilte der bayerische Bezirketag in München mit. Die Zahl der Hilfeanrufe steigt seit Jahren kontinuierlich an: 2023 waren es gut 88.100 Telefonate und 3.800 Kriseninterventionen, 2022 nahezu 82.500 Telefonkontakte und knapp 3.000 persönliche Interventionen.