Berlin - Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Hermann Gröhe, spricht sich für eine deutliche Erhöhung des Taschengelds für Freiwilligendienste aus. Dieses liege derzeit bei gut 400 Euro, sagte der DRK-Chef der Funke-Mediengruppe. Seiner Ansicht nach sollte es an den Bafög-Höchstsatz, rund 1.000 Euro, angeglichen werden. "Mindestens der Weg zum Einsatzort sollte den jungen Menschen durch das Deutschland-Ticket einfach möglich sein. Es darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob sich jemand ein Jahr für andere einbringt", sagte Gröhe.