Soziales: Diakonie: 10.000 wohnungslose Minderjährige in Bayern

Nürnberg (dpa/lby) - Im Freistaat leben mehr als 10.000 wohnungslose Kinder und Jugendliche. Darauf hat die Diakonie Bayern nach Veröffentlichung der deutschlandweiten Wohnungslosenstatistik des Statistischen Bundesamtes hingewiesen. Insgesamt waren demnach im vergangenen Jahr knapp 45.000 Menschen in Bayern in kommunalen Unterkünften, überlassenem Wohnraum und anderen Einrichtungen wie Not- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Zum Stichtag 1. Januar 2025 waren dies 5.000 mehr als im Vorjahr.