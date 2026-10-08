Soziales Bundestag will Monitoring von Bluttests bei Schwangeren

Die Grünen-Politikerin Paula Piechotta begrüßte, dass es auf den letzten Metern gelungen sei, zu einer Verständigung auf den geänderten Antrag zu kommen. "Es zeigt, dass wir uns auch bei schweren bioethischen Fragen am Ende einigen können." Sie gehörte zu der Gruppe, die zunächst einen eigenen Änderungsantrag eingebracht hatte. Darin hieß es, dass "der aktuelle Umfang" der Kassenleistung erhalten bleiben solle.