Soziales: Beratungsangebote von Diakonie und Caritas unter Druck

Oftmals treffen mehrere Probleme Betroffener zusammen

In den Beratungsdiensten wachse die Zahl Ratsuchender langsam, aber stetig, sagte Caritas-Sprecher Andreas Schuppert. In der allgemeinen sozialen Beratung stiegen vor allem die Zahlen bei prekären Lebenslagen wie Schulden, Arbeitslosigkeit und Alleinerziehende. Oft träfen die Probleme zusammen. "In der Suchtberatung verzeichnen wir neben der Alkoholproblematik auch einen Anstieg problematischen Verhaltens bei der Mediennutzung unter Jugendlichen oder im Drogenbereich bei synthetischen Substanzen wie Crystal."

Die Beratungsdienste der Caritas im Bistum Dresden-Meißen sind vor allem bei den örtlichen Verbänden angesiedelt. Die Caritas hält die Allgemeine soziale Beratung, Schwangerschaftsberatung, Schuldner- und Insolvenzberatung sowie die Migrationsberatung vor. "Finanzielle Engpässe gibt es vor allem in der Migrationsberatung, deren Dienste insbesondere über Bundesprogramme abgesichert werden. Hier gibt es einen deutlichen Abwärtstrend in der Finanzierung, der sich politisch möglicherweise verschärfen wird", hieß es.

Frühzeitige Unterstützung sei nicht nur sozialpolitisch notwendig, sondern auch wirtschaftlich, betont Diakonie-Chef Dietrich Bauer. "Wenn Kinder und Jugendliche den Anschluss verlieren und teilweise die Schule ohne einen Abschluss verlassen, hat das langfristige Folgen für Bildung, Teilhabe und den Arbeitsmarkt. Mehr als 3.200 junge Menschen verlassen in Sachsen jedes Jahr die Schule ohne Abschluss. Das ist nicht allein eine Folge fehlender sozialer Unterstützung, zeigt aber, wie eng Bildung, soziale Situation und Zukunftschancen miteinander verbunden sind."