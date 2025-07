Eine Auswertung des Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hat im März dieses Jahres gezeigt, dass sie gesetzliche Rente in Bayern sehr häufig unter der Armutsschwelle von gut 1.300 Euro liegt. Im Jahr 2023 bekamen demnach fast drei Viertel der Rentnerinnen und über 40 Prozent der Männer weniger als 1.200 Euro im Monat, wie der DGB-Landesverband in München mitteilte. Männliche Neurentner in Bayern erhielten im Schnitt demnach 1.351 Euro im Monat, Frauen nur 905 Euro - also ein Drittel weniger.