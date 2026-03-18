Sozialer Wohnungsbau: Zahl bezahlbarer Wohnungen in Bayern sinkt weiter

Nach Angaben des Ministeriums wurde der Rückgang des Bestands von Wohnungen, die nur an Personen mit einem gültigen Wohnberechtigungsschein vermietet werden dürfen, aber zuletzt deutlich gebremst. Zudem seien auslaufende Belegungsbindungen größtenteils durch neue Bindungen im Rahmen der Wohnraumförderung ersetzt worden. Statistisch zeigt sich dies in der Auflistung des Ministeriums insofern, als die Zahl der Wohnungen praktisch seit 2021 nur noch wenig variiert.