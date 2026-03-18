Sozialer Wohnungsbau: Zahl bezahlbarer Wohnungen in Bayern sinkt weiter

"Geld allein baut noch keine Wohnungen"
Mit zahlreichen Maßnahmen der Wohnraumförderung trage der Freistaat dazu bei, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, hieß es weiter. "Das beste Mittel gegen Wohnungsmangel und steigende Mieten ist, mehr zu bauen. Deshalb investieren wir im Doppelhaushalt 2026/27 erneut Rekordmittel in Höhe von rund 3,6 Milliarden Euro", sagte Bauminister Christian Bernreiter (CSU). Aber: "Geld allein baut noch keine Wohnungen. Deshalb arbeiten wir mit aller Kraft daran, das Bauen schneller, effizienter und günstiger zu machen."