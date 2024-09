So viele Leute sind es sonst nicht, die sich auf der Baustelle in der Eisfelder Justus-Jonas-Straße 24-28 drängen. Zum Richtfest sind dann eben doch noch ein paar mehr Leute gekommen, um den Fortschritt auf der Baustelle zu begutachten und auch um den Handwerkern für ihr bisher geleistetes Werk zu danken. Auch an den Tagen, an denen nicht gefeiert wird, tummeln sich aktuell Mitarbeiter aus bis zu acht Gewerken, um den Hauskomplex fertigzustellen. Wo schon einmal Wohnungen, aber auch eine Polsterei und eine Fleischerei samt Gaststätte gewesen sind, sollen nun zehn neue Wohnungen entstehen. Von der Vier- bis zur Einraumwohnung, ein Großteil davon barrierefrei. Dafür ist ein Aufzugsschacht an der Hofseite angebaut worden. Zudem werden die meisten der Wohnungen über einen Freisitz oder eine Loggia verfügen.