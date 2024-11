Soziale Netzwerke: Umfrage: Mehrheit für Social-Media-Gesetz wie in Australien

Berlin - Eine große Mehrheit in Deutschland würde einer Umfrage zufolge ein ähnliches Social-Media-Gesetz wie in Australien befürworten. 77 Prozent der knapp 2.000 Befragten gaben bei der YouGov-Umfrage, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, an, ein solches Gesetz in Deutschland "voll und ganz" oder "eher" zu befürworten. Dagegen würden es 13 Prozent entweder "voll und ganz" oder "eher" ablehnen. Der Rest beantwortete diese Frage mit "weiß nicht". Australien will Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren mit einem neuen Social-Media-Gesetz den Zugang zu sozialen Medien verbieten.