Soziale Medien: Wie Jugendliche über ein Verbot von sozialen Medien denken

Auch andere Jugendliche halten eine Zeitbegrenzung für eine Lösung, um die Bildschirmzeit zu verringern.

Was wünschen die Jugendlichen sich?

Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünschen sich mehr Regulierung. Sie wünschen sich, dass die Plattformen mehr Verantwortung übernehmen und Inhalte altersgerecht filtern. Auf Plattformen wie Instagram und Tiktok bestehe zu wenig Jugendschutz. Pornografische, gewaltverherrlichende oder verstörende Inhalte seien auch für sehr junge Nutzer sichtbar. Sie schildern, wie sie Accounts blockieren und melden oder ihren Account selbst löschen, um sich zu schützen. Auch Eltern tragen ihrer Ansicht nach Verantwortung.