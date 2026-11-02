Jeder kennt es, fast jeder hat es. Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook und Co. Wer in meiner Generation darauf verzichtet, erntet oft ungläubige Blicke. Ich bin 23 Jahre alt und habe keine dieser Plattformen. „Wie kann man heutzutage ohne Social Media leben?“ Das werde ich häufig gefragt. Meine Antwort ist einfach. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Social Media klaut mir Zeit. Zeit, die ich lieber anders nutzen möchte. Im realen Leben gibt es genug zu entdecken. Ich möchte meinen Blick auf die Welt richten und nicht ständig auf mein Handy.