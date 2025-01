Soziale Medien: Mehring: Meta bleibt vorerst Teil von Anti-Fake-News-Allianz

München (dpa/lby) - Der Facebook-Konzern Meta darf ungeachtet der Ankündigung von Gründer Mark Zuckerberg, das Faktencheck-System seiner Plattform in den USA zu beenden, vorerst Mitglied in der Bayern-Allianz gegen Desinformation bleiben. Das sagte Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) nach einem Gespräch mit der europäischen Meta-Spitze in München. Er begründete dies damit, dass Meta in Europa zunächst nichts verändern wolle. Erst wenn Meta sein Faktencheck-System auch hier anders aufstellen sollte, will Mehring das Konzept prüfen und dann entscheiden.