Soziale Medien Leerer Blick junger Leute: Was ist der "Gen Z Stare"?

Die junge Generation habe gelernt, in viel breiteren Kontexten auf die eigene Inszenierung zu achten - also auch etwa im Kundenkontakt im Café. "Ich halte es schon für plausibel, dass sich einfach die Bewertung, welche Orte öffentlich und deswegen relevant für mein Verhalten sind, wirklich verändert hat", erläutert sie.

Pokerface in vielen Alltagssituationen

"Junge Menschen rechnen nicht nur damit, dass ihre Mimik relevant sein könnte, wenn sie neue Menschen auf einer Party kennenlernen, sondern potenziell überall dort, wo sich Kameras auf sie richten können". Sie seien in einer Zeit aufgewachsen, in der man durchgehend digital dokumentiert werden könne.

Heutzutage könne jeder Gesichtsausdruck in der Öffentlichkeit fotografiert, bei Social Media hochgeladen werden und dann viral gehen, sagt die Expertin. "Deswegen ist eine gewisse Vorsicht oder Reserviertheit - eine Art Pokerface beim Gesichtsausdruck - durchaus nachvollziehbar, denke ich."

Nicht jede Auffälligkeit direkt als "Gen Z Phänomen" labeln

Für sehr gewagt wiederum hält die Professorin die These, dass Menschen, die stark mit Smartphones und neuen Medien aufwachsen, weniger Mimik im Gespräch an den Tag legten, weil sie diese im Chat weniger bräuchten. "Das ist sehr evolutionär gedacht, dass Fähigkeiten, die nicht mehr relevant sind, verkümmern. Das Hauptproblem, das ich hier sehe, ist der sehr kurze Zeitraum für so eine Veränderung."

Zwischen Generationen lägen Spannen von etwa 15 Jahren. Dass sich die Mimik etwa zwischen der Gen Z und den Babyboomern (ungefähr die von 1965 bis 1979 Geborenen) derart schnell und deutlich verändere, ist aus Paganinis Sicht unwahrscheinlich. Sie glaube zudem nicht, dass der Blick ein Ausdruck der Gefühlskälte sei.

Auch Rüdiger Maas, Generationenforscher und Autor des Buches "Konflikt der Generationen", sieht eine vorschnelle Einordnung als generationenspezifisches Phänomen kritisch. "Wir müssen aufpassen. Da warne ich vor, jede Auffälligkeit, die jemand in Social Media entdeckt hat, sofort als Gen Z-Phänomen wahrzunehmen".

Und: Abgesehen davon lässt es sich im Zweifel schnell klären, falls man mit einem starren Blick konfrontiert wird - auch von älteren Generationen. Sozialwissenschaftlerin Rohmann sagt: "Meistens ist es doch mit einem freundlichen Gespräch getan. Damit kann man schon eine ganze Menge bewirken".