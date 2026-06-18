Soziale Medien Einnahmen mit Eisbad – Steuerfahnder prüfen Influencer

Leute am Bildschirm zu halten, bringt Influencern Geld

Auch Plattformen im Netz zahlen Influencern Geld, wenn sie für viele Aufrufe sorgen. Betriebsprüfer Bonin kümmert sich nach eigenen Worten etwa um einen Influencer, "der von TikTok Geld bekommt, damit die Leute möglichst lange dort bleiben". Der TikToker zeige sich zum Beispiel im Winter beim Bad in einem Eisloch. "Ich hätte nie gedacht, dass jemand damit mehr Geld verdienen kann als ich", wundert sich Bonin.

Bei der Prüfung von Einnahmen von Influencern, etwa auf YouTube und der vor allem für Erotikinhalte bekannten Plattform OnlyFans, werfen die Finanzämter laut Ministerium auch einen Blick auf deren sogenannte Dashboards. Dort bekommen sie einen Überblick über Abonnentenzahlen und Einnahmen – "ähnlich wie bei der Prüfung eines Restaurants der Export einer elektronischen Kasse angefordert wird".

Finanzministerium: Internet-Plattformen oft nicht leicht zu greifen

Noch komplizierter macht es, dass etliche Plattformen wie etwa TikTok und PayPal "im Ausland ansässig und damit schwerer erreichbar" sind, erläutert das Finanzministerium. Zudem speicherten sie relevante Daten "oft nicht so lange, wie es für steuerliche Aufbewahrungs- und Prüfungszwecke nach deutschem Recht nötig wäre".