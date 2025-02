Soziale Medien: Drohungen an Schulwänden - Polizei vermutet Challenge

Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen der Androhung einer Straftat. Konkrete Verdächtige gebe es aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Seit dem vergangenen Herbst habe es wiederholt solche Schmierereien auf Schultoiletten geben, auch an Grundschulen. In den meisten Fällen sei "Amok" und ein Datum geschrieben worden. Das Polizeipräsidium rät allen Eltern, mit ihren Kindern über die TikTok-Challenge und deren Folgen zu sprechen.