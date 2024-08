Soziale Medien: Biden bei Treffen mit Influencern: Sie sind die Zukunft

Biden spricht von Vertrauensschwund

Es würden so viele Lügen verbreitet, beklagte Biden. Die Menschen wüssten nicht mehr, was sie glauben sollten und worauf sie sich verlassen könnten. "Es gibt einen solchen Vertrauensschwund." Doch Influencer in sozialen Medien könnten mit ihren Botschaften noch durchdringen, in einer Weise, wie es das noch nie gegeben habe, "zumindest in den 800 Jahren, in denen ich dabei bin". Das größte Plus für Influencer sei, dass ihnen vertraut werde. Biden sagte auch: "Sie alle verstehen, dass Sie die Verpflichtung haben, (...) zu sagen, was Sie für wahr halten."