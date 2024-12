In der Praxis zeige sich, dass einige der Probleme hausgemacht seien, ergänzt die pädagogische Leiterin der Kinderarche in Tröbnitz (Saale-Holzland-Kreis), Sabine Bösemann. So sei es nicht nachvollziehbar, dass es keine geeigneten Wege zur Qualifizierung von Seiteneinsteigern gebe. Selbst für Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Jugendarbeit sei es nicht möglich, unkompliziert in den Beruf Kinderheimerzieher einzusteigen.