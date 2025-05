Und es gibt noch ein wichtiges Datum der Sozialdemokratie in Thüringen: 1869 wurde in Eisenach unter maßgeblicher Beteiligung von August Bebel und Wilhelm Liebknecht die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands (SDAP) gegründet. Sie war nach dem 1863 von Ferdinand Lasalle in Leipzig gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) die zweite bedeutende Arbeiterpartei in Deutschland - bis zum Zusammenschluss beider Parteien vor 150 Jahren.