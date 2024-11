Sozialdemokraten: Maier tritt erneut als SPD-Chef an

Bad Blankenburg (dpa/th) - Thüringens Sozialdemokraten wählen am Samstag auf dem Landesparteitag in Bad Blankenburg ihre Führungsmannschaft neu. Für eine weitere Amtszeit als SPD-Landesvorsitzender kandidiert Georg Maier. Der 57-Jährige steht seit vier Jahren an der Spitze der Sozialdemokraten in Thüringen, die derzeit als kleinster Partner mit CDU und BSW über eine Dreier-Koalition für die kommenden Jahre verhandeln. Einen Gegenkandidaten hat Maier nicht.