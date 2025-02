Sozialdemokraten Maier befürwortet stärkere Rolle für Pistorius

Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende, Katharina Schenk, sprach sich dagegen aus, in der aktuellen Situation ihrer Partei Personaldebatten zu führen. Das gelte insbesondere für alle Fragen dazu, welche Sozialdemokraten in Zukunft, möglicherweise Minister in einer Bundesregierung werden könnten. Zwar sei Pistorius ein guter Bundesverteidigungsminister, sagte sie. Die Niederlage ihrer Partei bei der Bundestagswahl verbiete es aber, derzeit über die Verteilung von Regierungsämtern zu spekulieren. "Das ist nicht die Zeit für Ministerdiskussionen", sagte Schenk.