Ausbildungsplatzgarantie und andere Missionen

Inhaltlich spricht sich Heil für "konkrete Antworten auf große Fragen" aus, die die SPD zu eigenen "Missionen" entwickeln solle. "Sorgen wir dafür, dass künstliche Intelligenz den Menschen dient und nicht amerikanischen Tech-Oligarchen?", fragt er beispielsweise. "Eine weitere Mission sollte sein, dass wir allen Jugendlichen eine Ausbildungsgarantie geben. Wie können wir es schaffen, dass bis spätestens 2030 alle jungen Menschen eine Chance auf einen Ausbildungsplatz haben?"

Ein weiteres Beispiel: "Wie sorgen wir dafür, dass Deutschland und Europa international wieder am Tisch sitzt und nicht zum Spielball autoritärer Mächte werden?" Diese und weitere seien Aufgaben, "für die es sich zu kämpfen lohnt und für die es eine starke SPD braucht".

Als Beispiel für eine fundierte und auch emotionale Ansprache nennt er das Ehegattensplitting, das auch Klingbeil in heutiger Form abschaffen will. "Es ist vernünftig, das für zukünftige Eheschließungen zu reformieren", sagt Heil. "Aber da geht es nicht nur um die Frage ökonomischer Vernunft." Hier solle man auch das größere Ziel vor Augen führen: "Wie können wir Familien im Alltag wirklich entlasten und für mehr Selbstbestimmung für Männer und Frauen sorgen?"