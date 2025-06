Es sind wahrlich keine großen Summen, die von der Stadt an Beiräte, Vereine und Verbände im sozialen Bereich sowie Selbsthilfegruppen (SHG) gezahlt werden, dennoch braucht es einen Beschluss für die Mittel. Diesen fasste der Sozialausschuss in seiner Sitzung am Dienstag. Damit können 4700 Euro in diesem Jahr an Vereinigungen im sozialen Bereich ausgezahlt werden – sofern Suhl über einen rechtskräftigen Haushalt verfügt.