Sozialarbeit der Kirchen Spenden sammeln an der Haustür – Kirchen fehlen die Helfer

Bamberg/Nürnberg/München (dpa/lby) - Die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas und Diakonie finden immer weniger Freiwillige für ihre Haussammlungen. Deshalb suchen sie neue Wege, um bei ihren Frühjahrs- und Herbstsammlungen Spenden zu gewinnen. "Dort, wo die traditionelle Haussammlung nicht mehr stattfinden kann, wird in der Sammlungswoche per Brief um Spenden gebeten und in den Gottesdiensten der Woche für die Caritas gesammelt", sagte Tobias Utters, Sprecher des Caritas-Landesverbandes. Laut Mitteilung des Bamberger Diözesen-Caritasverbandes können Menschen auch online spenden.