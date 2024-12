"Ich freue mich über die neuen Partnerschaften, die in diesem Prozess entstanden sind. Das Beispiel Passau zeigt: Wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, kann die Diakonie als soziale Arbeit der Evangelischen Kirche auch in schwierigen Zeiten Bestand haben", sagte die bayerische Diakonie-Präsidentin Sabine Weingärtner laut Mitteilung.