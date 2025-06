Können Sie sich noch an Ulla Schmidt erinnern? Nein? Macht nichts. Es ist auch 20 Jahre her, dass die SPD-Politikern Bundesgesundheitsministerin war. Und sie ist die letzte Chefin des Gesundheitsressorts, die eine Reform des Gesundheitssystems angestoßen hat. Deren Effekt dürfte längst aufgebraucht sein. Deutschlands Gesundheitssystem, die gesetzliche Krankenversicherung, hat in den vergangenen Jahren vor allem davon gelebt, dass es wirtschaftlich gut lief im Land und die Einnahmen sprudeln. Doch die Zeiten sind vorbei. Leider. Es wird daher dringend Zeit, dass die Politik sich mal wieder eine Reform des Gesundheitswesens vornimmt. Um die Ausgaben endlich in den Griff zu bekommen.