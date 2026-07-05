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Sounds of Colours Kunterbunter Start in die Ferien

Schule gehört für die kommenden Wochen erst einmal der Vergangenheit an. Kunterbunt erlebten die Zella-Mehliser den Start in die Sommerferien.

Sounds of Colours: Kunterbunter Start in die Ferien
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Genauso bunt wie das Farbspektakel sollen die Ferien werden. Foto: Michael Bauroth

Was für ein Gaudi! Sounds of Colours heißt die Veranstaltung, zu der der Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis auch in diesem Jahr wieder zum Start in die Sommerferien eingeladen hat, auf dass die kommenden Wochen mindestens ebenso bunt werden mögen. Mit dem Inhalt der Farbbeutel in leuchtendem Pink, Orange, Gelb und Blau bewarfen sich im Tanz zur Musik von DJ Tomboo aus Schmalkalden die mit weißen T-Shirts bekleideten Mädchen und Jungen auf der freien Parkplatzfläche vor dem Treff und sorgten so für ein äußerst farbenprächtiges Spektakel.

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DJ Tomboo sorgt für die Musik zum bunten Spektakel. Foto: Michael Bauroth

Als eine „wirklich coole Aktion“, beschreibt Treff-Leiterin Josefine Behr den Freitagabend, „mit der wir die Sommerferien bis in den frühen Abend begrüßen.“ Schon vor Jahren hatte sie im Rahmen eines Stadtfestes Premiere, erfreut sich großer Resonanz und wurde seither wechselweise entweder vom Kinder- und Jugendbeirat oder vom Treff-Team organisiert. Und dafür gab es auch zur jüngsten Auflage wieder Unterstützung ehrenamtlicher Helfer sowie vom Bauhof-Team, das Hütten aufstellte. Denn auch für „bunte“ Getränke war bestens gesorgt.