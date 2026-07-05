Sounds of Colours: Kunterbunter Start in die Ferien

Was für ein Gaudi! Sounds of Colours heißt die Veranstaltung, zu der der Kinder- und Jugendfreizeittreff Zella-Mehlis auch in diesem Jahr wieder zum Start in die Sommerferien eingeladen hat, auf dass die kommenden Wochen mindestens ebenso bunt werden mögen. Mit dem Inhalt der Farbbeutel in leuchtendem Pink, Orange, Gelb und Blau bewarfen sich im Tanz zur Musik von DJ Tomboo aus Schmalkalden die mit weißen T-Shirts bekleideten Mädchen und Jungen auf der freien Parkplatzfläche vor dem Treff und sorgten so für ein äußerst farbenprächtiges Spektakel.